خبير مصري يحذر من تداعيات انهيار اليورو والجنيه الاسترليني ويرسم سيناريو محتملا مخيفا

قال الخبير الاقتصادي نور ندا إن انهيار أسعار العملات الأوروبية وخاصة اليورو والجنيه الأسترليني في الآونة الأخيرة قد تكون له تداعيات اقتصادية خطيرة.

وقال في حديث لـ RT إن هذه التداعيات ستؤثر على الاستثمارات وأسعار الأسهم في الأسواق المالية الأوروبية، وقد يواجه الاقتصاد والمجتمعات الأوروبية أحداثا سياسية دراماتيكية وأن تدخل تلك الدول في نفق مظلم.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصارع مع روسيا حتى آخر جندي أوكراني وحتى آخر يورو

في خزينة الدول الأوروبية.

وتابع "من المحتمل هروب كميات ضخمة من رؤوس الأموال إلى الملاذ الآمن في الولايات المتحدة الأمريكية.. وقد بدأت بالفعل عملية هروب ضخمة لرؤوس الأموال الساخنة من البورصات الأوروبية إلى أمريكا".

وأوضح "بالتبعية تؤدي هجرة هذه الأموال من أوروبا إلى أمريكا إلى أضعاف وانهيار للاستثمارات الأوربية وتعرض عددا ضخما من المصانع ومراكز الإنتاج الأوروبية إلى التوقف بشكل كامل أو جزئي".

وقال "يبدأ نتيجة لما سبق ارتفاع غير مسبوق وخارج السيطرة لمعدلات التضخم والبطالة معا.... الاقتصاد الأوروبي في أزمة ركود تضخمي تتسبب فى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة رفض شعوب أوروبا للسياسات التى يمارسها قادتهم والأحزاب الحاكمة في أوروبا الآن".

القاهرة- ناصر حاتم

المصدر: RT