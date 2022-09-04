هنغاريا: لا نعتزم استبدال موردي الوقود الروس لمحطة باكس - 1 بموردين جدد

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن بلاده لا تعتزم استبدال موردي الوقود الروس لمحطة الطاقة النووية باكس -1 بشركات أمريكية.

وأكد سيارتو خلال لقاء له على قناة "أ تي في" الهنغارية أن هنالك عقدا ساري المفعول مع الشركات الروسية الموردة للوقود ولا يوجد أي داع للبحث عن موردين جدد ما دام الروس يوفون بالتزاماتهم.

وأضاف أن الموردين الروس قاموا في شهر أبريل بتزويد محطة باكس -1 بكمية من الوقود تكفي لمدة عامين.

يذكر أن محطة باكس -1 التي تقع على بعد 100 كيلومتر من العاصمة بودابست و5 كيلومترات من مدينة باكس تعتبر محطة الطاقة النووية الوحيدة في هنغاريا، وهي تؤمن أكثر من نصف احتياجات البلاد من الطاقة.

وبالإجابة على سؤال وجهه أحد الصحفيين حول تزويد محطة باكس – 2 بالوقود مستقبلا؟ أجاب سيارتو أن علينا أولا بناء المحطة ثم نقرر من سيقوم بتزويدها بالوقود.

وكانت روسيا والمجر قد وقعتا في عام 2014 على مسودة مشروع باكس - 2 لبناء وحدات طاقة جديدة تعمل بأحدث المعايير يهدف إلى مضاعفة إنتاج الطاقة النووية للمجر.

المصدر: نوفوستي

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