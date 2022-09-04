"غازبروم" تضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالكميات المتفق عليها

أفاد المتحدث باسم شركة "غازبروم"، سيرغي كوبريانوف، بأن الشركة تضخ اليوم الأحد الغاز الطبيعي من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا بحجم مؤكد على مستوى 42,4 مليون متر مكعب.

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وقال كوبريانوف للصحفيين: "تقوم "غازبروم" بضخ الغاز الروسي لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بكميات أكدها الجانب الأوكراني، عبر نقطة العبور "سودجا"، على مستوى 42,4 مليون متر مكعب. أما الطلب على استخدام نقطة العبور "سوخرانوفكا" فتم رفضه"

وأعلنت أوكرانيا في 11 مايو الماضي وقف قبول الغاز لنقله إلى أوروبا عبر نقطة العبور "سوخرانوفكا"، مشيرا إلى أنها تقع في الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية. ونتيجة هذا القرار بقيت هناك نقطة عبور الغاز الوحيدة وهي نقطة العبور "سودجا". من جانبها قالت شركة "غازبروم" إن نقل كل الأحجام إلى نقطة العبور "سودجا" أمر مستحيل تقنيا، مشيرة إلى أنها تنفذ كل التزاماتها أمام المستهلكين الأوروبيين بالكامل، وخدمات العبور مدفوعة بالكامل.

المصدر: نوفوستي