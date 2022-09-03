وزير الاقتصاد الإيطالي: 100 مليار يورو واردات الطاقة في 2022

أعلنت روما أن صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية سيقترب من 100 مليار يورو هذا العام، ما يقضي على صافي الفائض في المبادلات مع بقية العالم الذي سجلته البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو إن إيطاليا اعتمدت العام الماضي على الواردات في 75% من استهلاكها للطاقة.

وأضاف في منتدى "أمبروسيتي" السنوي للأعمال في تشيرنوبيو: "إننا ننقل الثروة إلى الخارج"، لافتا إلى أن مبلغ 100 مليار يورو "يصل إلى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي الاجمالي، والذي ننقله إلى دول منتجة للطاقة".

وذكر فرانكو أن "الحكومة أنفقت 33 مليار يورو منذ بداية العام، لتبديد أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد، لكن هذه الاستراتيجية مكلفة جدا ولا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية".

وقال أيضا: "ما يهم هو معالجة أداء سوق الطاقة الأوروبية.. من أجل توصيل أسعار الغاز والطاقة إلى مستويات محتملة".

المصدر: صحيفة الشرق