"بلومبرغ": الهند تزيح بريطانيا عن خامس أكبر اقتصاد في العالم

أزاحت الهند بريطانيا خطوة للوراء واحتلت مكانها المرتبة الخامسة على سلم ترتيب أكبر اقتصادات العالم ما يعد ضربة أخرى لحكومة المملكة المتحدة التي تكافح صدمة قاسية تتعلق بكلفة المعيشة.

ووفق "بلومبرغ"، قفزت المستعمرة البريطانية السابقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن صندوق النقد الدولي. كما واصلت الهند تقدمها في الربع الأول لهذا العام.

وبحسب التقرير، يأتي تراجع المملكة المتحدة في التصنيف الدولي في وقت غير مناسب لرئيس الوزراء الجديد المزمع انتخابه خليفة لبوريس جونسون يوم الاثنين. وسيرأس الفائز الجديد، سواء كان ليز تراس أم ريشي سوناك، حكومة تواجه أسرع تضخم لها في أربعة عقود، ومخاطر متزايدة من الركود يتوقع بنك إنجلترا أنها قد تستمر حتى عام 2024.

على النقيض من ذلك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 7% هذا العام.

المصدر: صحيفة الخليج