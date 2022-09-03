مصر.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف حجم عائدات القناة

كشف أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه تم التباحث في أكثر من محور منها معدلات حركة الملاحة بالقناة العام الماضي.

وقال الفريق ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم السبت، إنه تم تحقيق أعلى عائد في تاريخ القناة خلال العام الماضي، حيث وصل إلى 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار خلال العام السابق له.

وأردف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن أعداد السفن تجاوزت 22 ألف سفينة بزيادة عن العام السابق قدرها 16 %، موضحا أن هناك ثقة في قناة السويس وقدرتها على التعامل مع كافة المواقف الصعبة.

وأكد أن هناك إيجابيات وسلبيات للحرب الروسية الأوكرانية على قناة السويس، موضحا أن التأثيرات السلبية تمثلت في انخفاض معدلات مرور حاملات القمح والبترول القادمة من دولتي الصراع إلى دول شرق آسيا. وأكمل أن "الآثار الإيجابية للحرب الروسية الأوكرانية تمثلت في استبدال مصادر النفط المتجه إلى أوروبا، لتخرج من الخليج بدلا من روسيا، وهذه النسبة عوضت النقص بل وتزيد عن هذا القدر".

وتابع أنه تم تجهيز سيناريوهات للتعامل مع المواقف والأحداث الدولية، لافتا إلى أن هناك جيلا جديدا من السفن يتميز بزيادة الحمولة، وأن ما يهم إدارة القناة في السفن الجديدة هو طول السفن وعرضها والغاطس وذلك للتعامل معها.

المصدر: اليوم السابع