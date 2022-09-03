تركيا.. نمو الصادرات بالعملة المحلية 109 بالمئة في أغسطس

حققت صادرات تركيا بالعملة المحلية نموا بنسبة 109 بالمئة خلال أغسطس مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وبحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول من وزارة التجارة، اليوم السبت، فإن إجمالي قيمة الصادرات بالعملة التركية، بلغ 10 مليارات و382 مليون ليرة (الدولار الواحد يعادل 18.20 ليرة) خلال أغسطس.

وبلغ حجم التجارة الخارجية بالليرة التركية خلال أغسطس الماضي 34 مليارا و177 مليون ليرة.

يذكر أن إجمالي صادرات أغسطس سجلت زيادة بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021، لتبلغ 21.3 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة أن قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 165.5 مليار دولار

المصدر: الأناضول