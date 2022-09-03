طهران: ظروف مبيعات النفط الإيراني تغيرت وأبرمنا عقودا بـ80 مليار دولار

قال وزير النفط الايراني، جواد أوجي، إن "ظروف مبيعات النفط الخام ومكثفات الغاز قد تغيرت مع تولي الحكومة الحالية مهامها في أغسطس 2021".

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وفي تصريحات صحفية، أشار جواد أوجي إلى أنه "منذ توليه الحقيبة الوزارية في الحكومة الحالية، بدأت الوزارة البحث عن أسواق جديدة وتسويق النفط بمختلف المجالات، من إفريقيا إلى آسيا وصولا للدول اللاتينية وحتى أوروبا، حيث تم إضفاء تنوع على العقود وابتكار نماذج جديدة"، موضحا أنه فيما يخص العقود، "تم إدراج آلية المقايضة، حيث شملت السلع الأساسية والأدوية والإفادة من إمكانيات التكرير في الخارج، إذ جرى تسجيل دبلوماسية طاقة قوية عبر المبادرات الجيدة".

وأوضح الوزير أوجي قائلا: "مع تولي الحكومة الحالية مهامها، كان سعر النفط من 60 لـ65 دولارا، الى أن وصل لما بين 100 و105 دولارات للبرميل في مراحل معينة، وإلى جانب ذلك، فإن ابتكار الأساليب والتسويق وتنويع العقود ساعد البلاد كثيرا في المبيعات قبل الأسعار".

وأكد "إبرام عقود ومذكرات تفاهم بانشطة المنبع والمصب بقيمة تجاوزت 80 مليار دولار في السنة الماضية"، مشيرا إلى أن "بعض هذه العقود، أبرمت مع شركات أجنبية، فضلا عن أن 25 مليار دولار من هذه العقود تتعلق بمصفاتين ومصفاة تكرير نفط وحقل "آزادكان" ( جنوب غرب)".

وتابع: "80 مليار دولار من العقود تشمل تطوير حقول النفط والغاز المشتركة وغير المشتركة وتطوير طاقات التكرير وخطوط أنابيب نقل الغاز والمشتقات، وتخزين الغاز".

المصدر: "العالم"