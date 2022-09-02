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الإمارات تحتل مكانة متقدمة في تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة

مال وأعمال

الإمارات تحتل مكانة متقدمة في تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة
Gettyimages.ru
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نالت الإمارات المركز الثامن عالميا في تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا حسب بيانات صادرة عن مجلة "إف دي إنتليجينس" البريطانية.

واعتمدت المجلة في رصد مستويات تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على المقارنة بين عدد المشروعات الجديدة تماما الممولة باستثمارات أجنبية مباشرة خلال النصف الأول من 2022، بعددها خلال نفس الفترة من 2021، في كل دولة. وبلغت نسبة الارتفاع في الإمارات 57.89%، وكانت ثامن أعلى نسبة ارتفاع عالميا.

وأفادت المجلة المتخصصة أيضا بأن الإمارات تصدرت خليجيا في قيمة الزيادة المطلقة في عدد المشروعات الجديدة تماما الممولة باستثمارات أجنبية مباشرة خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغ عدد المشروعات الجديدة تماما الممولة باستثمارات أجنبية مباشرة في الدولة خلال النصف الأول 292 مشروعا، بالمقارنة مع 185 مشروعا خلال النصف الأول من 2021.

المصدر: البيان

 

  

   

 

 

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