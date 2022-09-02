اتفاق بين إثيوبيا والسعودية لتعليق خدمة الديون

وقعت إثيوبيا والصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الديون بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن وزير المالية أحمد شيدي التقى سفير السعودية لدى إثيوبيا فهد الحمداني ووفدا من الصندوق السعودي للتنمية.

وأوضحت أنه في تلك المناسبة، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الدين بين حكومة إثيوبيا والصندوق السعودي للتنمية.

وأضافت الوكالة أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية