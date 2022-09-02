بيسكوف: العقوبات ضد روسيا أدت إلى حدوث أزمة في أوروبا

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على مسألة فرض عقوبات غربية على موسكو وتداعياتها على دول الاتحاد الأوروبي، وما تبعه من أثار سلبية في الدول الأوروبية.

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وأشار المسؤول الروسي، إلى أن أسواق الطاقة تعاني من أزمة، وخاصة في أوروبا، إذ أدت الإجراءات المناهضة لروسيا إلى أزمة حقيقية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "نرى كيف أن أسواق الطاقة في حالة حمى (غليان)، إذ توجد الأزمة بشكل رئيسي في أوروبا. هذه الإجراءات المعادية لروسيا التي تم اتخاذها (في الاتحاد الأوروبي) أدت إلى أزمة عميقة للغاية".

وأضاف المسؤول أنه "تم الوصل إلى الوضع الراهن بسبب أن الأوروبيين قاموا بشراء الغاز المسال بما في ذلك من الولايات المتحدة مقابل أموال طائلة، بأسعار عالية غير مبررة على الإطلاق. الشركات الأمريكية تزداد ثراء بينما دافعو الضرائب الأوروبيون يزدادون فقرا. لنرى كيف ستتطور قضايا النفط اذا تم اتخاذ مثل هذه القرارات السخيفة".

وتابع بيسكوف قائلا إن "روسيا تدرس جميع الخيارات، وهناك سيناريوهات بديلة لتطور الوضع، لكن يمكن القول بثقة إن زيادة أسعار الغاز الروسي ستؤدي إلى زعزعة كبيرة في أسواق النفط".

كذلك حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من تداعيات فرض مجموعة السبع (G7) سقفا لسعر برميل النفط الروسي، وقال إن الخطوة هذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار السوق بشكل كبير.

المصدر: نوفوستي