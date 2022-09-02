لبنان.. إغلاق لمحطات الوقود وسط ارتفاع سعر دولار السوق السوداء

أعلن تجمعات أصحاب محطات الوقود في لبنان، اليوم الجمعة، أن غالبية المحطات بدأت تقفل أبوابها، وذلك وسط ارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية).

وقال التجمع في بيان: "بعد ارتفاع سعر دولار ​السوق السوداء​، وأصبح الفرق يشكل أكثر من 70 بالمئة من الجعالة التي من الأصل لا تصل كلها ولا تكفي لسد حاجات المحطات، وبعد أن كنا نبهنا بتاريخ 23 أغسطس من أن الإقفال سيكون قسريا، بدأنا نرى أغلبية المحطات تغلق أبوابها، لوقف النزف الذي بدأ منذ بداية الأزمة، في ظل عدم اكتراث من المعنيين".

وفي السياق، نفى ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، في حديث لموقع "النشرة"، وجود أي أزمة في السوق المحلي، بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم، لافتا إلى أن جدولا جديداً للأسعار سيصدر بعد قليل.

المصدر: "النشرة"