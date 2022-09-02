بعد 3 أيام من التراجع.. أسعار النفط تعود للارتفاع

عادت أسعار النفط للارتفاع، في تعاملات الجمعة، بعد تراجعها لمدة 3 أيام متواصة، وصعدت أسعار الذهب الأسود اليوم بأكثر من 2%.

وبحلول الساعة 11:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.42% إلى 88.71 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 2.36% إلى 94.54 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن فاندانا هاري، مؤسس شركة "فاندا إنسايتس" الاستشارية في سنغافورة قوله: "بعد الخسائر الفادحة في الجلسات الثلاث الماضية قد نشهد بعض الارتفاع".

ويعود انخفاض أسعار النفط في الأيام الماضية لعدة أسباب، ومنها بيانات سلبية من الصين، حيث أظهر مؤشر نشاط الأعمال التصنيعية (PMI) في قطاع التصنيع انخفاض في الشهر الماضي إلى مستوى 49.5 نقطة من 50.4 في يوليو 2022.

المصدر: برايم + بلومبرغ