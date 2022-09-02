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النائب السابق لرئيس منظمة التجارة العالمية: إطالة الصراع في أوكرانيا سيتسبب في أزمة عالمية

مال وأعمال

النائب السابق لرئيس منظمة التجارة العالمية: إطالة الصراع في أوكرانيا سيتسبب في أزمة عالمية
Globallookpress Li JianguoXinHua
صورة أرشيفية
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إن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا سيؤدي حتما إلى تفاقم أزمة الطاقة والغذاء في العالم، ومن ثم سوف يتسبب في أزمة اقتصادية عالمية لا تقل عن أزمة عام 2008.

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صرح بذلك النائب السابق لرئيس منظمة التجارة العالمية، ونائب وزير التجارة الصيني السابق، يي شياو تشون، في حديثه بمنتدى معرض الصين للتجارة الدولية والخدمات، حيث تابع: "يمر الاقتصاد العالمي بالفعل بمسار نحو الركود التضخمي مع ارتفاع معدلات التضخم، وديون مرتفعة، ومعدلات فائدة مرتفعة، ونمو منخفض، وإذا توسع الصراع الروسي الأوكراني وطال أمده، فإنه سيؤدي حتما إلى تفاقم في نقص موارد الطاقة والغذاء في العالم، ومن ثم يتسبب في أزمة اقتصادية عالمية لا يقل حجمها عن أزمة عام 2008".

وأشار يي شياو تشون إلى ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وألعاب المحصلة الصفرية من قبل جميع البلدان، ولا سيما القوى الكبرى، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف داخل مجموعة العشرين ونظام بريتون وودز، وبناء المزيد من الجسور لإعادة توحيد العالم المنقسم والمتفتت بالفعل.

المصدر: نوفوستي

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