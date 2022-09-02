مسؤول سابق: العقوبات الأحادية الجانب تحد لسمعة منظمة التجارة العالمية

أعلن النائب السابق لرئيس منظمة التجارة العالمية، يي سياتشجون، أن العقوبات الأحادية الجانب تتحدى سمعة وفعالية منظمة التجارة العالمية التي ضعف دورها في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

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وقال يي سياتشجون في خطاب ألقاه في المنتدى المنعقد في إطار معرض الصين التجاري الدولي: "يواجه نظام التجارة المتعددة الجوانب التي تمثله منظمة التجارة العالمية، في السنوات الأخيرة، تحديات جدية. أصبحت قاعدة منظمة التجارة العالمية التي تضم تحرير وتسهيل التجارة والتكامل الاقتصاد العالمي والسياسة غير التمييزية... اصبحت غير ثابتة في لحظة واحدة".

وأضاف أنه "يجري حاليا اتخاذ المزيد من الإجراءات التجارية الحمائية وفرض العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب بحجة الأمن الوطني، الأمر الذي يتحدى سمعة وفعالية منظمة التجارة العالمية".

وتابع: "حتى آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية والتي كانت تعتبر، سابقا، "جوهرة التاج" أصيبت بالشلل لأجل غير مسمى. لقد ضعفت منظمة التجارة العالمية التي تتحمل المسؤولية الكبيرة عن إدارة التجارة العالمية، بشكل ملحوظ".

المصدر: نوفوستي