وزير المالية البريطاني يدعو مجموعة السبع لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي

أيد وزير المالية البريطاني، نديم زهافي، فكرة فرض سقف على صادرات النفط من روسيا، معربا عن أمله في أن توافق مجموعة السبع "G7" على هذا الإجراء في اجتماعها المقرر الجمعة 2 سبتمبر.

وقال الوزير خلال كلمة ألقاها في معهد أمريكان إنتربرايز اليوم الخميس. "السبب الرئيسي لوجودي في الولايات المتحدة هو للاتفاق على سقف السعر". مضيفا "سيعقد اجتماع مهم لوزراء مالية مجموعة السبعة غدا، وآمل أن نتمكن من الخروج ببيان بأننا قادرون على المضي قدما في تحديد هذا السعر في الوقت المناسب".

وأكد الوزير أن لندن وواشنطن لديهما نفس الموقف بشأن هذه القضية. مضيفا " هذه خطوة صحيحة، تعني أننا نحمي مواطنينا من صدمات أسعار النفط في العام المقبل وما بعده".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي قد ذكر في وقت سابق، أن وزراء مالية دول مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماع يوم الجمعة إمكانية خفض عائدات صادرات النفط الروسية.

وأدى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على شراء النفط الروسي لزيادة حادة في الأسعار، مما سمح لروسيا الاتحادية بإعادة توجيه كميات كبيرة من المواد الخام إلى أسواق أخرى، في مقدمتها الهند والصين، وحتى زيادة الإيرادات، على الرغم من بيعها كميات أقل من النفط وتقديمها خصومات في الأسعار.

في المقابل يعاني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على هذه الخلفية من خسائر، ومن تأثيرات ثانوية في صورة زيادة التضخم.

خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في نهاية يونيو، تم اعتماد بيان تضمن وعودا بالنظر في إمكانية الحد من أسعار النفط الروسي من خلال حظر تقديم خدمات النقل البحري إذا تجاوزت تكلفة المواد الخام السقف السعري "المتفق عليه من قبل الشركاء الدوليين".

من جهته وصف نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك هذه الخطوات بأنها محاولة أخرى للتدخل في آليات السوق، والتي، وفقا له، يمكن أن تؤدي إلى اختلال توازنات السوق، ونقص موارد الطاقة وارتفاع الأسعار.

المصدر: تاس