جونسون يحذر تراس من التخلي عن خططه للطاقتين النووية والمتجددة

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيصدر تحذيرا موجها إلى خليفته المتوقعة، ليز تراس، بعدم التراجع عن خططه للاستثمار في الطاقتين النووية والمتجددة.

وحسب الصحيفة من المتوقع أن يخالف رئيس الوزراء المنتهية ولايته تعهده بتجنب التزامات الإنفاق الكبيرة على خليفته من خلال التأكيد في خطاب سيلقيه اليوم الخميس، على أنه وافق على حصة حكومية بنسبة 20 في المائة في محطة Sizewell C النووية المقترحة بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني في سوفولك، مشيرة إلى أن جونسون سيستخدم الخطاب لإثبات قضية استمرار رئيس الوزراء الجديد في اتخاذ "قرارات جادة طويلة الأجل" لتوفير أمن الطاقة للمستقبل ورفع التهديد من أسعار الغاز والنفط المتقلبة.

وقالت أن جونسون سيصف الزيادات الهائلة في تكاليف الطاقة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها "مقلقة للغاية"، وسيشدد على أن السياسات المنصوص عليها في استراتيجيته لأمن الطاقة البريطانية في أبريل ستضمن إمدادات "رخيصة ونظيفة وموثوقة".

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن التزام تراس بالطاقة المتجددة أصبح موضع شك بسبب وعودها في اجتماعات القيادة بالتوقف عن "ملء الحقول بأدوات مثل مزارع الطاقة الشمسية".

المصدر: "الإندبندنت"