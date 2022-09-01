البنك الدولي يدرس تمويل مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط

أعلن ممثل البنك الدولي، ساروج كومار، أن البنك يدرس إمكانية المساعدة في تمويل مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

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وأكد كومار، خلال لقائه مع هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، في العاصمة السويدية ستوكهولم، على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، أكد "سعى البنك الدولي لبناء قدرات العاملين في مجال المياه بمختلف الدول، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والسلام والرخاء لشعوب دول حوض النيل".

وشهد اللقاء التباحث حول مجالات التعاون بين الوزارة والبنك الدولي، وتأكيد ضرورة أن تكون التمويلات المتاحة من البنك الدولي، لتنفيذ المشاريع التي تحظى بالتوافق من الدول المعنية كافة.

المصدر: القاهرة 24