الحكومة الروسية تصدر قرارا حول حصة "ميتسوبيشي" في مشروع ضخم للغاز المسال

سمحت الحكومة الروسية لشركة "ميتسوبيشي" اليابانية بنقل حصة بنسبة 10% إلى المشغل الجديد لمشروع الغاز المسال "سخالين-2".

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وتم نشر الوثيقة المرتبطة بهذا الشأن على بوابة المعلومات القانونية اليوم الأربعاء. وستمتلك شركة "ميتسوبيشي" الحصة من خلال شركتها "DGS Japan Co".

في نهاية يونيو الماضي، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة وتأميم شركة "سخالين للطاقة" لتصبح ملكا للحكومة الروسية، وذلك ردا على عقوبات بعض الدول الغربية ضد موسكو.

واليوم وافقت الحكومة الروسية على نقل حصة "ميتسوبيشي" من المشغل السابق "سخالين للطاقة" إلى المشغل الجديد.

و"ساخالين-2 " هو مشروع للنفط والغاز في روسيا يتم فيه استثمار حقلين في الشمال الشرقي من جرف ساخالين، وفي المشروع يوجد كذلك مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ طاقته 9.6 مليون طن سنويا.

المصدر: نوفوستي