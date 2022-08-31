المفاعلات النووية طاقة المستقبل.. ترتيب دول العالم بإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية

كشف رسم بياني عن ترتيب دول العالم في استخدام الطاقة النووية السلمية في توليد الطاقة الكهربائية، واللافت أن فرنسا تصدرت التصنيف.

ووفقا للرسم البياني، الذي شمل 20 دولة، فإن فرنسا تولد قرابة 72% من حاجتها من الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة النووية السلمية، وبعد فرنسا تأتي سلوفاكيا في المرتبة الثانية، إذ تولد 53% من طاقتها بالطاقة النووية.

في المرتبة الثالثة تأتي أوكرانيا (52%)، ثم:

هنغاريا ( 47%)، بلغاريا (42%)، بلجيكا (38%)، سلوفينيا (37%)، التشيك (36%)، فنلندا (34%)، أرمينيا (34%)، سويسرا (33%)، كوريا الجنوبية(29%)، السويد ( 29%)، إسبانيا (23%)، روسيا (21%)، رومانيا (20%)، الولايات المتحدة (19%)، بريطانيا (15%)، كندا (15%)، ألمانيا(12%).

وتجدر الإشارة إلى أن هنغاريا أصدرت تصريحا لبناء المفاعل الخامس بمحطة "باكش-2" الكهروذرية، كذلك منحت ستة تصاريح لبناء "الجزيرة النووية".

المصدر: وكالات