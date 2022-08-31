 
مباشر

المفاعلات النووية طاقة المستقبل.. ترتيب دول العالم بإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية

مال وأعمال

المفاعلات النووية طاقة المستقبل.. ترتيب دول العالم بإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tptc

كشف رسم بياني عن ترتيب دول العالم في استخدام الطاقة النووية السلمية في توليد الطاقة الكهربائية، واللافت أن فرنسا تصدرت التصنيف.

ووفقا للرسم البياني، الذي شمل 20 دولة، فإن فرنسا تولد قرابة 72% من حاجتها من الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة النووية السلمية، وبعد فرنسا تأتي سلوفاكيا في المرتبة الثانية، إذ تولد 53% من طاقتها بالطاقة النووية.

في المرتبة الثالثة تأتي أوكرانيا (52%)، ثم:

هنغاريا ( 47%)، بلغاريا (42%)، بلجيكا (38%)، سلوفينيا (37%)، التشيك (36%)، فنلندا (34%)، أرمينيا (34%)، سويسرا (33%)، كوريا الجنوبية(29%)، السويد ( 29%)، إسبانيا (23%)، روسيا (21%)، رومانيا (20%)، الولايات المتحدة (19%)، بريطانيا (15%)، كندا (15%)، ألمانيا(12%).

 وتجدر الإشارة إلى أن هنغاريا أصدرت تصريحا لبناء المفاعل الخامس بمحطة "باكش-2" الكهروذرية، كذلك منحت ستة تصاريح لبناء "الجزيرة النووية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا