لافروف يعرب عن ثقته في دمج نظامي "مير" الروسي و"شتاب" الإيراني

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن نظامي الدفع المصرفيين "مير" الروسي و"شتاب" الإيراني سيتم دمجهما في المستقبل القريب.

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وقال لافروف، خلال لقائه وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان: "مفاوضات موضوعية جارية على مستوى البنوك المركزية (بين روسيا وإيران). لقد تحدثوا في يوليو 2022 واتفقوا على نوع من خارطة الطريق التي ستقودنا إلى هذه النتيجة. أنا متأكد من أن هذا سيحدث قريبا".

وفي مايو الماضي، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أن روسيا وإيران اتفقتا على التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية، كذلك تم بحث إمكانية ربط المنظومتين المصرفيتين "مير" و"شتاب".

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

ويمكن اليوم سداد ثمن السلع أو الخدمات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بواسطة بطاقة "مير" في دول مثل تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

المصدر: نوفوستي