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وزير مصري يكشف مصير شحنة قمح ضخمة تعاقدت عليها مصر مع أوكرانيا قبل العملية العسكرية

مال وأعمال

وزير مصري يكشف مصير شحنة قمح ضخمة تعاقدت عليها مصر مع أوكرانيا قبل العملية العسكرية
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قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، إن شحنة القمح البالغة 63 ألف طن، والتي تعاقدت عليها الوزارة مع أوكرانيا قبل الأزمة الأوكرانية الروسية "مؤمنة".

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وأضاف المصيلحي، على هامش افتتاح معرض "أهلا مدارس"، أن المشكلة الحالية خاصة بالناقل مع الحكومة الأوكرانية، ونبحث عن ناقل جديد، وكلها إجراءات قانونية دولية.

وأوضح أن التوجه الحالي هو تراجع في أسعار الحبوب عالميا، وأن الاحتياطي الاستراتيجي يصل إلى 7 أشهر وبالتالي لا توجد مشكلة.

المصدر: القاهرة 24

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