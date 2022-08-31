بيسكوف: موسكو ملتزمة بعقود الغاز مع أوروبا لكن لا يمكن الوفاء بها بسبب العقوبات

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الأوروبيين هم السبب وراء توقف ضخ الغاز من روسيا عبر "السيل الشمالي-1" وذلك من خلال العقوبات التي فرضوها على موسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "لقد اطلعنا على بيان "غازبروم" حول تعليق "السيل الشمالي-1" لعدة أيام، هناك توربين واحد يعمل فقط، كذلك هناك أعمال روتينية (صيانة دورية) يجب القيام بها، وكما أوضحت شركة "غازبروم" مرارا أنه لا يمكنها صيانة جميع التوربينات وتركيبها وتشغيلها بسبب عدم وجود تسجيل قانوني".

وأضاف المسؤول الروسي، أن "صيانة التوربينات تتم وفق القانون البريطاني ويتم تنفيذ ذلك من قبل شركة "سيمنس"، الموجودة في المملكة المتحدة والتي تعمل بواسطة معدات أمريكية، ويعلم الجميع بالعقوبات البريطانية (والأوروبية) المفروضة ضد بلدنا، لذلك بدون ضمانات قانونية مناسبة بعدم تطبيق هذه العقوبات من المستحيل إجراء ذلك (صيانة). الأوروبيون أوصلونا إلى هذا الوضع، وتحديدا بسبب العقوبات".

وأكد بيسكوف، أن روسيا متمسكة بالتزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز، لكن الآن لا يمكنها الوفاء بها بسبب العقوبات الغربية، وقال إن "الجانب الروسي و"غازبروم" يظلان ملتزمين بالتزاماتهما بموجب العقود، لكنهما الآن لا يستطيعان الوفاء بسبب القيود والعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى (على موسكو)".

واليوم توقفت شركة "غازبروم" الروسية عن ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي-1" لمدة 3 أيام، لضرورات صيانة محطة ضخ رئيسية في الأنبوب.

وفي وقت سابق، أكدت موسكو أن عقبات تقنية بسبب العقوبات الغربية تحول دون عمل "السيل الشمالي-1" بكامل طاقته، وشددت على أن هذه الإجراءات تعد غير عقلانية وتعرقل العمل.

المصدر: نوفوستي