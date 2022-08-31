ارتفاع تكلفة إصلاح الطرق في بريطانيا بسبب نقص مادة مستوردة من روسيا

صرحت رابطة السلطات المحلية البريطانية، بأن تكلفة إصلاح الطرق في بريطانيا ارتفعت مند بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بسبب انخفاض إمدادات البيتومين من روسيا.

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وجاء في بيان صدر عن الرابطة: "تم توريد حوالي 60% من البيتومين (قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا)... من روسيا وتم بيعه في السوق الأوروبية... و(بعد بداية العملية الخاصة في أوكرانيا) كانت مجالس المدن مضطرة لتوريد المواد وشرائها من الأسواق الأخرى، مما أدى إلى تأخير إصلاحات الطرق وارتفاع أسعارها".

وأضاف البيان أن تكلفة إصلاح الطرق ازدادت بمقدار 22% تقريبا.

وتدل التقييمات الأخيرة على أن الإصلاح الكامل للطرق البريطانية يتطلب 10 سنوات و12 مليار جنيه أستراليني. وقد يتم تمديد هذه الفترة الزمنية بسبب ازدياد التكاليف.

ودعت الرابطة رئيس الوزراء البريطاني المقبل لتقديم مساعدة سريعة للسلطات المحلية للتعامل مع التكاليف المرتفعة.

المصدر: نوفوستي