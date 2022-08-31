شركة ميتسوي: تلقينا تأكيدا من روسيا بشأن طلب المشاركة في "ساخالين -2"

قالت شركة Mitsui&Co اليابانية، في بيان نشرته على موقعها، إنها تلقت من الحكومة الروسية التأكيد على طلبها بخصوص المشاركة في مشروع "ساخالين -2".

وأضاف البيان: "في 25 أغسطس أرسلنا الطلب إلى الحكومة الروسية حول الاحتفاظ بالحصة في مشروع ساخالين-2، الذي بات يخضع لإدارة شركة جديدة. وفي 30 أغسطس بالتوقيت المحلي، تلقينا إخطارا بأن الحكومة الروسية اعترفت بهذا الطلب".

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كما أوضحت الشركة أنها تخطط للقيام بالمزيد من المناقشات لاحقا، حول الاحتفاظ بحصتها في المشروع. وشددت الشركة على عدم وجود تغييرات في خطط وآفاق الأعمال المعلنة في 2 مايو للفترة حتى مارس 2023.

وقالت: "تحترم شركتنا العقوبات التي اعتمدها المجتمع الدولي، ولكن في الوقت نفسه، مع مراعاة (الحاجة) إلى إمدادات مستقرة، سنواصل مناقشة الإجراءات الإضافية مع الحكومة اليابانية وأصحاب المصلحة (الأطراف ذات العلاقة)، بما في ذلك شركاء المشروع، وسنتصرف وفقا للوضع المترتب".

ويشار إلى أن الحكومة الروسية، أعلنت يوم أمس عن موافقتها على تسليم هذه الشركة اليابانية حصة بمقدار 12.5% في المشروع.

و"ساخالين -2 "، هو مشروع للنفط والغاز يتم فيه استثمار حقلين في الشمال الشرقي من جرف ساخالين – الحقل الأول "بيلتون-أستوخسكوي" (لإنتاج النفط بشكل أساسي)، و"لونسكوي" (للغاز بشكل أساسي). وفي المشروع يوجد كذلك مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ طاقته 9.6 مليون طن سنويا.

المصدر: نوفوستي