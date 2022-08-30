وزير المالية المصري: الدين الخارجي للبلاد 83 مليار دولار (فيديو)

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الدين الخارجي المصري 83 مليار دولار وأن هناك 100 مليار جنيه فائضا أوليا بالموازنة العامة.

وأشار عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، إلى أن معدلات النمو ارتفعت إلى 6.6% في الحساب الختامي للعام الماضي.

وأوضح أنهم يستهدفون النزول بعجز الموازنة خلال 3 سنوات إلى 4.5% مثل الدول المتقدمة، لافتا إلى أن أزمة كورونا تسببت في أزمات اقتصادية عالمية وارتفع الدين من 80.5% قبل جائحة كورونا إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن الجمارك بدأت في التطبيق الفوري للقرارات المتخذة بشأن تسهيل الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية.

وأضاف أن وقف تحصيل الغرامات الجمركية بقرار من وزير المالية تم رفعها من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية.

وصرح بأن مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، بجانب نقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.

وتابع أن القرارات شملت الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات (نموذج 4) بالتنسيق مع المركزي.

وأشار إلى أن المالية العامة للدولة في أمان وتتحرك بشكل إيجابي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية