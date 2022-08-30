البنوك الليتوانية تقرر استئناف استقبال الحوالات المالية من روسيا

أعلنت البنوك الاستثمارية الليتوانية أنها ستستأنف استقبال الحوالات المالية الخاصة بعمليات النقل من ليتوانيا إلى كالينينغراد ابتداء من تاريخ 1 سبتمبر.

وطالبت البنوك الاستثمارية الليتوانية سلطات بلادها بإعلان الواردات المالية البنكية المتعلقة بعمليات النقل عبر الأراضي الليتوانية إلى كالينينغراد الروسية أمرا ضروريا لمصلحة البلاد، وذلك لتفادي العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، على أن يحظر خلال ذلك التعامل مع البنوك الروسية.

إقرأ المزيد

كما صرح وزير الاتصالات والنقل الليتواني ماريوس سكوديس بأن البنوك الاستثمارية ستستمر في استقبال الحوالات البنكية المرتبطة بعمليات النقل عبر سكك الحديد من ليتوانيا إلى كالينينغراد في روسيا الاتحادية.

إلا أن الحكومة الليتوانية رفضت قبول القرار الذي طالبت به البنوك مما ووضع البنوك ووزارة المواصلات والنقل في مأزق يصعب الخروج منه.

وكالينينغراد مقاطعة روسية مطلة على بحر البلطيق تقع بين بولندا في الجنوب وليتوانيا في الشمال والشرق، وكانت روسيا تمد مقاطعتها بالبضائع والسلع من خلال الشحن البري عبر ليتوانيا، إلا أن الأخيرة بدأت منذ فترة بفرض قيود على نقل بعض البضائع الروسية بذريعة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

المصدر: تاس