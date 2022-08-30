بولنديون يصطفون في طوابير لشراء الفحم بعد حظر استيراده من روسيا

أظهر مقطع فيديو سكان مدينة في بولندا وقد اصطفوا في طابور طويل لشراء الفحم، وذلك بعد أن تم حظر استيراده من روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبدأت ظاهرة الطوابير تعود إلى مدنية لوبلين البولندية، حيث بدأ سكانها في الاصطفاف في طوابير، حيث تنتظر الأسر التي تخشى فصل الشتاء لأيام وليال لتخزين وقود التدفئة.

ووفقا لوسائل إعلام فقد اصطفت عشرات السيارات والشاحنات أمام منجم فحم لوبليسكي فيجيل بوغدانكا، ويعتمد عدد كبير من المنازل في بولندا على الفحم للتدفئة في فصل الشتاء.

وتفاقم الوضع مع قيام الاتحاد الأوروبي بحظر الفحم الروسي، ومنذ 11 أغسطس الجاري، دخل حظر دول الاتحاد على استيراد الفحم من روسيا حيز التنفيذ.

وجاء حظر الاستيراد ضمن حزمة العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وفي أبريل الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الفحم من روسيا، وأعطى الدول الأعضاء مهلة 120 يوما، لتنفيذه.

المصدر: وكالات