هنغاريا تصدر تصاريح لبناء "الجزيرة النووية"

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سييارتو، إن هيئة الطاقة الذرية الهنغارية أصدرت تصريحا لبناء المفاعل الخامس بمحطة "باكش-2" الكهروذرية، كذلك منحت ستة تصاريح لبناء "الجزيرة النووية".

وأضاف الوزير: "أصدرت الوكالة الحكومية للطاقة الذرية صباح اليوم تصريحا لتشييد مبنى المفاعل الخامس، بالإضافة إلى ستة تصاريح ضرورية لبناء ما يسمى بالجزيرة النووية".

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في الأسبوع الماضي، نشرت وثيقة على موقع الوكالة على الإنترنت، تشير إلى أن هذه الهيئة أصدرت تصريحا لبناء الوحدتين الخامسة والسادسة من محطة "باكش-2" الكهروذرية.

ويشار إلى أن "باكش" هي المحطة الذرية الوحيدة في هنغاريا "تقع على بعد 100 كيلومتر من بودابست وخمسة كيلومترات من مدينة باكش. تم بناء المحطة وفقا للمشروع السوفيتي، وهي تعمل بأربع وحدات بمفاعلات VVER-440. وهي تنتج حاليا نصف الطاقة الكهربائية المستخدمة في البلاد.

في نهاية عام 2014، وقعت روسيا وهنغاريا على اتفاقية حول بناء وحدتي طاقة جديدتين في المحطة- رقم 5 ورقم 6 مع مفاعلات حديثة من طراز VVER-1200.

ووفقا للاتفاق ستمنح روسيا لهنغاريا قرضا حكوميا يصل إلى 10 مليارات يورو لتغطية نفقات المشروع، وستكون التكلفة الإجمالية للعمل 12.5 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي