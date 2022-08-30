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سوريا.. مئات صهاريج النفط على أبواب القامشلي

مال وأعمال

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أظهر مقطع فيديو توقف مئات الصهاريج في مدخل مدينة القامشلي، الواقعة في شمال شرقي سوريا، للعبور إلى حقول نفط للتزود بالنفط الخام ونقله إلى مصفاتي حمص وبانياس.

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وأفاد مراسلنا بأن رتل الصهاريج توقف عند مدخل القامشلي الغربي للعبور إلى حقول النفط في الرميلان والسويدية.

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منذ نحو عشر سنوات، على أهم حقول النفط في مناطق شمال شرقي سوريا، بدعم من القوات الأمريكية.

وتبيع "قسد" النفط إلى عدة جهات، منها الحكومة السورية، والسوق المحلية، بالإضافة إلى ما يجري تهريبه إلى شمالي العراق.

المصدر: RT

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