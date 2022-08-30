وسائل إعلام: "غازبروم" الروسية توقف إمدادات الغاز إلى شركة فرنسية

أفادت صحيفة "فيغارو" (Figaro) نقلا عن مصدر في شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، بأن شركة "غازبروم" الروسية أخطرت الشركة الفرنسية أنها ستوقف إمدادات الغاز اعتبارا من اليوم.

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وجاء في تقرير الصحيفة، إن "شركة الطاقة الفرنسية قالت إن الشركة الروسية أبلغتها بتخفيضات إضافية وفورية في إمدادات الغاز (بسبب خلافات بين الطرفين في تطبيق العقود)".

وأضافت أن إمدادات الغاز من "غازبروم" إلى الشركة الفرنسية قد تراجعت في يوليو الماضي ووصلت إلى 1.5 تيراواط ساعة شهريا.

وأكدت الشركة الفرنسية للعملاء أنها اتخذت إجراءات لضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز حتى مع وقف الإمدادات من "غازبروم".

وأعلنت "غازبروم"، في وقت سابق، أن ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا) سيتوقف لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، بسبب أعمال صيانة مجدولة.

المصدر: نوفوستي