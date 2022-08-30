ناد مصري لكرة القدم يفشل في دخول البورصة

فشلت شركة غزل المحلة لكرة القدم في مصر في بيع 98 مليون سهم بالشركة، بعد انتهاء فترة الاكتتاب العام، دون بيع سوى 17.6 مليون سهم .

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، تم إسدال الستار على الاكتتاب العام في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم، بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب، التي تم مدها مرتين من قبل ولكن دون الوصول إلى المستويات المأمولة، حيث أعلنت إدارة البورصة المصرية أن إجمالي كميات الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة غزل المحلة لكرة القدم وصل إلى نحو 17 مليونا و609.7 ألف سهم.

في حين أنه بتاريخ 12 يونيو الماضي، بدأت شركة غزل المحلة لكرة القدم في الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة من 102 مليون جنيه الى 200 مليون جنيه، في السوق الأولي، وذلك لعدد 98 مليون سهم من أسهم رأس مال الشركة بسعر 1.02 جنيه للسهم.

كما أعلنت الشركة مد فترة الاكتتاب مرتين، أولهما إلى 14 أغسطس الجاري بدلا من 3 يوليو الماضي، والثانية حتى اليوم الأحد 28 أغسطس".

وفي تصريحات لشبكة "مصراوي"، أوضح محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة "برايم" القابضة للأوراق المالية أن "المكتتبين في زيادة رأس مال الشركة مخيرون بين الاحتفاظ بأسهمهم في الشركة لحين إعادة قيد الشركة في البورصة مرة ثانية، أو رد مبالغ الاكتتاب لهم".

من جهتها، قالت البورصة المصرية إنه "في حالة عدم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة، يجوز لكل مكتتب طلب رد مبالغ الاكتتاب التي دفعها وعلى الشركة الالتزام برد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها خلال سبعة أيام عمل، وفقا لنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992".

وفي وقت سابق، أشار محمد ماهر، الذي تتولى شركته عملية إدارة الطرح، إلى أن "الشركة أدرجت تعديلات على الاكتتاب تسمح للمكتتبين الحاليين في حال عدم اكتمال طرح الشركة بالبورصة، بالاحتفاظ بأسهمهم في الشركة لحين إعادة قيد الشركة في البورصة مرة ثانية"، بينما من المتوقع أن تعود شركة غزل المحلة لكرة القدم إلى طرح زيادة رأس المال للاكتتاب العام خلال العام المقبل، بحسب ما ذكره ماهر سابقا.

جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام انتهت من تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم في يناير 2021، لتصبح أول شركة مساهمة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم، بعد فصل نشاط الكرة بنادي غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- في كيان مستقل يحمل اسم "شركة غزل المحلة لكرة القدم"، إذ يتكون رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم من حصة عينية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بحوالي 65 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع بالاسم والاستاد لمدة 20 عاما، وتمت زيادة رأس المال بـ37 مليون جنيه من مستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية في اكتتاب خاص ليصبح رأس المال المدفوع 102 مليون جنيه قبل طرح الزيادة بمبلغ 98 مليون جنيه للاكتتاب العام.

المصدر: "مصراوي"