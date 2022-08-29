وزير مالية مصر يرد على "الآراء المتضاربة": حققنا "مؤشرات ممتازة" رغم التحديات

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن حكومة بلاده حققت "مؤشرات ممتازة" رغم التحديات، وأن حجم الدين الخارجي لم يشهد أي تغيير عن العام السابق، إلا مقارنة بسعر الصرف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير عن الوضع الحالي للديون والتحديات التي واجهتها الحكومة للإبقاء على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال عام 2022، حسبما ذكرت وزارة المالية.

وقالت الوزارة عبر "فيسبوك" إن المؤتمر جاء بهدف الرد على ما وصفتها الوزارة بالآراء المتضاربة وغير الدقيقة عن الاقتصاد المصري ومستوى الدين.

معيط قال إن "الدين تحت السيطرة" وأوضح أن حجم الدين الخارجي للموازنة العامة حتى النصف الأول من العام الحالي، يقدر بـ 83 مليار دولار، وأن هذا الرقم هو ذاته في الفترة نفسها من عام 2021، ودون تغيير، لكن الفارق كان، حسب الوزير، هو سعر الصرف، وتحويل المبلغ إلى الجنيه.

وتحدث معيط عن التضخم، وارتفاع أسعار النفط والقمح عالميا، إضافة إلى أسعار الفائدة الذي زاد 300 نقطة داخلية، وخارجيا ارتفع 3 أضعاف على الأقل.

وقال إن الحكومة المصرية احتوت كل تلك التحديات، وعكسته في الموازنة وحققت "مؤشرات ممتازة"، وأضاف أن الوضع سيكون أفضل لو لم تكن تلك الصدمات "الخارجة عن الإرادة" موجودة.

وتحدث الوزير المصري عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلا إنها مستمرة و"تسير في اتجاه إيجابي"، وأكد أن الصندوق لم يطالب بإلغاء الدعم وخاصة عن الخبز، ونفى أن يكون للصندوق أي شروط تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير المالية، أن قيمة القرض الذي تسعى مصر للحصول عليه لم تحدد بعد.

وقال معيط إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 6.6 في المئة خلال العام المالي 2021-2022.

المصدر: RT