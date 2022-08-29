الاتحاد الأوروبي سينفق 300 مليار يورو على الانتقال الأخضر

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي سينفق 300 مليار يورو على التحول الأخضر لتقليص الاعتماد بشكل تدريجي على إمدادات الطاقة من روسيا.

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وجاء تصريح المسؤولة الأوروبية في كلمة لها خلال مشاركتها اليوم الاثنين في المنتدى الاستراتيجي الدولي السابع عشر في بليد (سلوفينيا).

وقالت: "سيخصص الاتحاد الأوروبي 300 مليار يورو في إطار مبادرة خاصة باسم REPowerEU لتحقيق التحول الأخضر وإنهاء عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا".

وأضاف المسؤولة أن المفوضية الأوروبية على خلفية أزمة الطاقة الحادة تستعد لإصلاح هيكلي طارئ لسوق الكهرباء الأوروبية، مشيرة إلى أن الخطوة ستعيد توازن السوق.

وقالت فون دير لاين: "أظهرت أسعار الكهرباء المرتفعة في الاتحاد الأوروبي جميع أوجه القصور في سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، لذلك تعمل المفوضية الأوروبية على خطة لإصلاح هيكلي عاجل لسوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، نحتاج إلى نموذج سوق جديد للكهرباء يعمل ويحقق التوازن للاقتصاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي