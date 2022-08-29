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"موديز" تكشف عن نظرتها للاقتصاد الصيني

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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أكدت وكالة التصنيف الدولية "موديز"، أن التصنيف الائتماني طويل الأجل للصين في العملات الأجنبية والوطنية عند مستوى "A1".

كذلك أكدت وكالة "موديز" (Moody's Investors Service) تصنيف الصين مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان لها، إن "تأكيد التصنيف عند A1 مدفوع بتقييم "موديز" بأن نقاط القوة الرئيسية في ملف الائتمان للصين، ولا سيما اقتصادها القوي ونظامها المالي السليم، من المرجح أن تستمر على المدى المتوسط".

المصدر: برايم

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