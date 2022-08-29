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بلومبيرغ تكشف كمية النفط التي ستضخها إيران في السوق فور توقيعها الصفقة النووية

مال وأعمال

بلومبيرغ تكشف كمية النفط التي ستضخها إيران في السوق فور توقيعها الصفقة النووية
AP
أرشيف
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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن طهران على استعداد لتوريد نحو 93 مليون برميل من النفط إلى السوق العالمية في حالة توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة.

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وقالت الوكالة إنه نحو 93 مليون برميل من النفط الخام موجودة حاليا على متن حاملات النفط الإيرانية في مياه الخليج العربي وسنغافورة وكذلك بالقرب من الصين، مشيرة إلى أن هذا الحجم من النفط قد توردها إيران إلى السوق فورا بعد توقيع الخطة.

وأرسلت إيران في 22 أغسطس الجاري لمفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ردها على النص المقترح لمشروع الاتفاقية حول استئناف الصفقة النووية الإيرانية، كما عبرت عن موقفها من "المسائل المتبقية" خلال المفاوضات المستمرة. ووصف الاتحاد الأوروبي الرد الإيراني على اقتراحاتها حول الصفقة النووية بالبناء، معلنا أنه سيتشاور مع الولايات المتحدة بشأن الخطوات المقبلة. وفي 24 أغسطس الجاري تلقى الجانب الإيراني ردا من الولايات المتحدة. ولا يزال يبحث موقف الحكومة الأمريكية بهذا الشأن.

المصدر: نوفوستي

 

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