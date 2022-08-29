مصدر أوروبي لا يستبعد شراء لاهاي للغاز من "غازبروم" رغم العقوبات

قال مصدر في المفوضية الأوروبية، إن السلطات الهولندية قد تسمح بشكل مؤقت كحالة استثنائية، لإدارة مدينة لاهاي بشراء الغاز من "غازبروم" الخاضعة للعقوبات الأوروبية اعتبارا من 10 أكتوبر.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض القيود على توريد الغاز من روسيا، لكن الحزمة الخامسة من العقوبات تنص على حظر مشاركة الشركات الروسية والمواطنين الروس في مناقصات المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 10 أكتوبر.

في وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن سلطات مدينة لاهاي الهولندية ستطلب إعفاء مؤقتا حتى 1 يناير 2023 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

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وذكرت الأنباء أن لاهاي حاولت إيجاد بديل لشركة "غازبروم" التي تعتبر الطرف المورد للغاز لهذه المدينة، لكن المحاولات في يونيو ويوليو لجذب الموردين باءت بالفشل.

وأضاف المصدر: "تمنع الحزمة الخامسة من العقوبات مشاركة الروس والشركات في عمليات الشراء في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 10 أكتوبر 2022. يجوز للسلطات الوطنية المختصة منح استثناءات إذا كان إبرام أو استمرار تنفيذ عقد الدولة ضروريا لاستيراد أو نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي