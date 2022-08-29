الدولار يسجل مقابل عملات عالمية أعلى مستوى منذ 2002

واصل الدولار ارتفاعه أمام العملات العالمية الرئيسية اليوم، وسجل مستوى قياسيا منذ 2002، مدعوما بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول نيته الحفاظ على سعر فائدة مرتفع.

وبحلول الساعة 11:42 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 0.9929 دولار، بعد أن كان عند التسوية السابقة عند مستوى 0.9961 دولار.

كذلك ارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 138.69 ين، بعدما كان عند مستوى 137.52 ين ياباني.

وفي الأسواق ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من عملات رئيسية، بنسبة 0.53% إلى 109.38 نقطة، وقبل ذلك بلغ المؤشر 109.48 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2002.

المصدر: برايم