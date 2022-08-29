المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

يكتسب إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة زخما كبيرا في ظل ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية، وفقا لتقرير لوكالة S&P Global Platts.

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وقالت الوكالة في تقرير لها: "تدفع أسعار الغاز المرتفعة، والتي يتم تداولها عند مستوى 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسواق الأوروبية، محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية لزيادة الإنتاج، حيث بلغ الطلب على (الغاز المسار) هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو 2022".

ووفقا لبيانات الوكالة تجاوز الطلب على الغاز من محطات التصدير الأمريكية في 25 أغسطس الجاري مستوى 11.5 مليار قدم مكعب يوميا (حوالي 325 مليون متر مكعب)، وهو أعلى مستوى منذ 1 يوليو 2022.

وفي الصيف الجاري، تعمل جميع مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على زيادة إنتاجها.

واقتربت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تاريخية، في ظل تراجع الإمدادات من روسيا، إذ أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، عن وقف مؤقت لعمل خط "السيل الشمالي-1".

إلا أن أسعار الوقود الأزرق عادت إلى الانخفاض اليوم، حيث تراجعت بأكثر من 16% ويتم تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق دون مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب.

المصدر: برايم