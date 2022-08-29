ما هي أكثر الدول زيارة لتركيا؟

استقبلت تركيا في شهر يوليو الماضي، نحو 6.665 مليون سائح أجنبي، بزيادة بلغت نسبتها 52.84% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، وفقا لبيانات وكالة "الأناضول".

فيما تم تسجيل 23 مليونا و30 ألفا و209 سياح أجانب، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، فإن عدد الزوار الأجانب خلال الفترة بين يناير – يوليو 2022، حقق نموا بنسبة 128.28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وتصدر الألمان قائمة الأجانب الأكثر زيارة لتركيا خلال الفترة المذكورة، وذلك بواقع مليونين و992 ألفا و552 سائحا، تلاهم الروس في المركز الثاني بـ مليونين و197 ألفا و331، ثم مواطنو المملكة المتحدة بـ مليون و810 آلاف و248 سائحا.

عربيا، حل العراق في المرتبة الأولى من حيث إجمالي زوار تركيا منذ بداية العام، إذ زار تركيا 660 ألف سائح من العراق، ومن ثم الكويت 279 ألفا، ومن ثم الأردن (272.676 ألف زائر).

فيما حل المسافرون الأردنيون في المرتبة الرابعة عربيا من حيث عدد الزوار إلى تركيا خلال شهر يوليو الماضي، بعد العراق والتي ‏زار 216 ألفا من مواطنيها البلاد، ثم الإمارات بالمرتبة الثانية بعدد زوار بلغ 137 ألفا، والسعودية 110 آلاف. ‏

المصدر: الأناضول