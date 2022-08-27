وزير الخارجية المجري: رياح التغيير الاقتصادي العالمي تهبّ من الشرق

أكد وزير الشؤون الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن رياح التغيير الاقتصادي في العالم تهبّ من الشرق، وأن من الضروري التقاء اقتصادات الغرب والصين.

وقال سيارتو، متحدثا في المنتدى العام "ترانزيت" المقام في مدينة تيهان: "لم نميز أبدا ضد الشركات سواء على أساس الجغرافيا أو السياسة، بل دعمنا كل من يمكنه المساهمة في تنمية الاقتصاد المجري.

وأضاف: "يجب الاعتراف بأن الأزمة العالمية عززت القناعة بأن رياح التحولات الكبرى في الاقتصاد العالمي تهب من الشرق في وقتنا الحاضر".

وأعلنت وزارة الخارجية المجرية مؤخرا أن شركة تصنيع البطاريات الصينية (كاتل) ستبني مصنعها الثاني في أوروبا في مدينة ديبريسين المجرية، ما يشكل أكبر استثمار في تاريخ المجر.

المصدر: نوفوستي