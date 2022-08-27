بانتظار الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وعمان.. شركات سياحة روسية توسع برامجها في الأردن

أكدت عدة شركات سياحية روسية توسيع البرامج التي تعتمد على الرحلات الجوية إلى الأردن، مضيفة أنها بصدد إعداد جولات تضم رحلات جوية مباشرة من موسكو.

وتطلق شركة الخطوط الجوية "الملكية الأردنية" رحلات بين عمان وموسكو اعتبارا من 30 أكتوبر، وفقا للبيانات نظام الحجز على موقع الشركة. وسيتم تشغيل الرحلات الجوية أيام الثلاثاء والجمعة والأحد إلى مطار دوموديدوفو باستخدام طائرة إيرباصA319. ويبلغ سعر التذكرة 65.4 ألف روبل (حوالي ألف دولار) للشخص الواحد.

وقالت شركة "إنتوريست" السياحية الروسية لوكالة "نوفوستي" إنها قامت بالفعل بتنظيم جولات بناء على توفر هذه الطريقة للسفر، مضيفة أن "ظهور رحلات جوية مباشرة من موسكو سيكون له تأثير إيجابي على الطلب بشرط أن تكون أسعار التذاكر مناسبة".

وقالت شركة "باكس" التي تقوم حاليا بإرسال سياح إلى الأردن على متن رحلات جوية مباشرة من سوتشي وعبر بلدان أخرى: "ننتظر رحلات جوية مباشرة من موسكو، هناك طلب عليها، لكن الأسعار مرتفعة، لذلك لا يوجد تدفق كبير للسياح. اليوم تبلغ تكلفة جولة لمدة أسبوع لشخص واحد ما لا يقل عن 68 ألف روبل مع الإقامة في فندق ثلاث نجوم ووجبة فطور".

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وتشير الشركات المشغلة للجولات السياحية إلى أن الأردن يثير بشكل خاص اهتمام السياح الذين يفضلون الرحلات الاستكشافية. وهناك أيضا طلب على الجولات السياحية في عمان والعطلات في العقبة. وحسب "إنتوريست"، فإنه "يمكن لهذا البلد أن يقدم عطلة شاطئية على ساحل البحر الأحمر وأخرى استجمامية في فنادق البحر الميت".

وفي 31 يوليو، هبطت أول رحلة في مطار سوتشي بروسيا من الأردن، ويتم تنظيم الرحلات الجوية المباشرة بين المملكة ومنتجع سوتشي في إطار مشروع لجذب السياح إلى الأردن.

المصدر: "نوفوستي"