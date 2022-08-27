ارتفاع حجم واردات المكسيك من روسيا في النصف الأول من العام بنسبة 20%

ارتفعت الواردات إلى المكسيك من روسيا في الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 20% وبلغت مقدار 1.193 مليار دولار وهي زيادة قياسية، وفقا لبيانات بنك المكسيك.

وحسب بيانات البنك المركزي المكسيكي، بلغ في النصف الأول من عام 2022، حجم الواردات من روسيا 1.193 مليار دولار، بزيادة قدرها 20.85٪ عن رقم العام الماضي (987.6 مليون).

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وتعتبر روسيا المورد الدولي الرئيسي للأسمدة للمكسيك بحصة تبلغ حوالي ربع إجمالي واردات النيتروجين والأسمدة المختلطة من النيتروجين والفوسفور والبوتاس. كما يعد الفولاذ المدلفن والألمنيوم والمطاط الصناعي من الواردات الهامة الأخرى من روسيا.

وخضع الميزان التجاري لتغييرات كبيرة في عام 2022 إذ انخفضت الصادرات المكسيكية من 70 مليون دولار في فبراير إلى 1.3 مليون دولار أمريكي في يونيو من هذا العام، لذلك تمثل الواردات الآن أكثر من 99٪ من التجارة مع روسيا.

وكانت الصادرات المكسيكية الرئيسية إلى روسيا في عام 2021 هي السيارات وقطع غيار السيارات والهواتف المحمولة والأرضية وخردة النحاس.

المصدر: نوفوستي