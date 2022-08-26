"نوفاتيك" الروسية تستحوذ على حصة "توتال" في مشروع روسي

أعلنت شركة "نوفاتيك" الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستستحوذ على حصة "توتال" إنرغي الفرنسية البالغة 49% في مشروعها المشترك "تيرنيفت غاز".

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ووفقا لبيان لشركة "نوفاتيك" نشرته اليوم الجمعة فإن حصتها في المشروع ستزيد إلى 100%.

وعقب إعلان روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، كذلك أعلنت مجموعة من الشركات الغربية انسحابها من السوق الروسية.

وكشفت دراسة تحليلية لوكالة "نوفوستي" عن حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية عقب انسحابها من السوق الروسية بعد 24 فبراير الماضي.

ووفقا للتقديرات فإن قطاع الأعمال الغربي تعرض لخسائر تتجاوز قيمتها 70 مليار دولار جراء الخروج من روسيا.

المصدر: برايم