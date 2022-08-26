عمدة لندن: المملكة المتحدة تواجه "كارثة وطنية"

وصف عمدة لندن صادق خان، قرار رفع أسعار الطاقة في بريطانيا، بأنه سيتسبب في أن تواجه البلاد "كارثة وطنية".

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ووفقا لما نشره خان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن المملكة المتحدة ستواجه "كارثة وطنية" بسبب الزيادة المستمرة في سقف أسعار الطاقة إذا فشلت الحكومة في التصرف بسرعة.

وكتب يقول: "إعلان الحد الأقصى للسعر اليوم يؤكد ما كان يخشاه الكثير منا منذ فترة طويلة، على الرغم من التحذيرات المتكررة، فشلت الحكومة باستمرار في التدخل ويجب على الوزراء التحرك الآن لمنع أزمة تكلفة المعيشة هذه من أن تصبح كارثة وطنية".

وقبل ذلك اليوم، أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني، عن زيادة بنسبة 54% في سقف أسعار الطاقة، لتصل إلى 3549 جنيها إسترلينيا (4194 دولارا) سنويا اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

المصدر: "سبوتنيك"