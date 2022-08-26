إمارة دبي تسجل نتائج في قطاع العقارات هي الأعلى في 10 سنوات

شهدت السوق العقارية في إمارة دبي تسجيل نحو 7092 مبايعة عقارية خلال يوليو 2022، بقيمة 21 مليار درهم، الأمر الذي يعد أعلى أداء للسوق لشهر يوليو خلال العقد الماضي.

وتظهر البيانات زيادة كبيرة في الأداء العام لحجم معاملات المبايعات بنسبة بلغت نحو 63.56%، بينما شهدت قيمة المبايعات نموا بنحو 88.41% على أساس سنوي، وذلك وفقا لبيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر".

وتشير بيانات المؤشر الرسمي الذي يتخذ من شهر يناير لعام 2012 كسنة أساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن المؤشر الشهري العام للمبايعات لشهر يوليو 2022 قد سجل نحو 1.338 نقطة بسعر 1303493 درهم.

في حين سجل المؤشر الشهري للشقق السكنية نحو 1.414 نقطة بسعر 1218379 درهم، وسجل المؤشر الشهري للفلل/ تاون هاوس نحو 1.349 نقطة بسعر مؤشر قدره 2162530 درهم.

علاوة على ذلك، سجل المؤشر الشهري العام لأداء الإيجارات السكنية نحو 0.978 نقطة خلال يوليو 2022 بسعر 52248 درهم، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق نحو 0.981 نقطة بسعر 48688 درهم.

المصدر: الخليج