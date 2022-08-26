روسيا تعرض منتجات صناعية في الإمارات

تعرض شركات صناعية روسية، وخاصة من موسكو، منتجاتها الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض يقام في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر 2022.

وقالت الخدمة الصحفية لدائرة الاستثمار والسياسة الصناعية بالعاصمة الروسية، إنه تم افتتاح باب تسجيل الشركات الصناعية في موسكو للمشاركة في بعثة أعمال دولية إلى الإمارات، على أن تقام البعثة في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر 2022.

وأضاف فلاديسلاف أوفشينسكي قائلا: "تمثل المهام الرئيسية التي حددناها لأنفسنا كجزء من مهمة العمل زيادة حجم الإمدادات والتوسع في السوق الإماراتية".

وأشار المسؤول إلى أنه سيتم إجراء أكثر من 100 جولة مفاوضات ثنائية مع مشتري المنتجات المصنعة، وذلك في إطار برنامج لدعم القطاع الصناعي.

المصدر: نوفوستي