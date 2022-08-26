"روساتوم" تخطط لإنشاء مفاعل مبرد بالغاز لإنتاج الهيدروجين
كشف رئيس وحدة العلوم والابتكار في شركة "روساتوم" ميرون بورغوليف عن أن الشركة تخطط لتنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين في محطة للطاقة النووية باستخدام مفاعل عالي الحرارة مبرد بالغاز .
وجاء تصريح المسؤول الروسي خلال مشاركته في منتدى "تكنوبروم 2022"، وقال بورغوليف إن شركة "روساتوم" تخطط لتنفيذ المشروع بحلول العام 2030 - 2032.
وأشار إلى أن هذه النوع من المفاعلات يعد نوعا جديد من المفاعلات المبردة التي لا تعمل بالماء لكن بالهيليوم، حيث يتم إنتاج بخار بدرجة حرارة عالية جدا بترتيب 750-850 درجة.
ووفقا للمسؤول فإن شركة "روساتوم" تتوقع أن يستغرق تطوير وإطلاق المشروع حوالي عشر سنوات.
وقال: "نفترض أننا سنكون قادرين على إطلاق هذا المشروع في وقت ما بحلول 2030-2032. المفاعل يحتوي على الميثان لكن الأمر لن يتطلب حرق جزء كبير من هذا الميثان للحصول على درجات الحرارة المطلوبة وبالتالي انخفاض البصمة الكربونية".
المصدر: نوفوستي