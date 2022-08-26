ميشوستين يعلن تأسيس شركة تأمين أوراسية

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، عن تأسيس شركة لإعادة التأمين لدعم التجارة في منطقة أوراسيا.

وقال رئيس الحكومة الروسية إن مهمة شركة التأمين الجديدة ستكون دعم التجارة، وأشار إلى أن الشركة تخطط لطرح السندات الخاصة بها.

وستكون روسيا وبيلاروس المؤسسين والمساهمين الرئيسين في الشركة بحصص تبلغ 45% و30% من رأس المال المصرح به.

وجاء الإعلان عن تأسيس الشركة بعد أن وافق رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان) في إطار المجلس الحكومي الدولي في قرغيزستان على ذلك.

وتأتي أهمية شركات معيدي التأمين بعد أن تم فرض العقوبات الغربية على موسكو ومينسك.

المصدر: نوفوستي