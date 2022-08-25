ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب، في تداولات اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي في ظل تراجع مؤشر العملة الأمريكية الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.

وبحلول الساعة 17:08 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.40% إلى 1768.60 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.30% إلى 1756.30 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.19% إلى 108.47 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ